Caleb Ewan wint in de massasprint de vijfde etappe van de Giro

Vijfde etappe in de Giro d'Italia. De etappe van Modena naar Cattolica leek de sprinters op het lijf geschreven. In 177 kilometer zit er geen enkele helling.

De etappe begon met heel wat geslenter in het peloton. Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) en Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) waren de eerste vluchters. Zij haalden een voorsprong van meer dan 5 minuten, maar werden uiteindelijk snel weer gegrepen.

Op meer dan 60 kilometer hadden Simon Pellaud (Androni) en Davide Gabburo (Bardiani) er genoeg van en gingen ze in de aanval. Of hun poging levenskansen had, was maar zeer de vraag.

In de achtergrond liet het peloton de twee vluchters maar wat aanmodderen. Thomas De Gendt zorgde ervoor dat de voorsprong van de twee leiders nooit veel groter werd dan een minuut. Alexis Gougeard reed nog naar de twee leiders toe, op 20 kilometer van het einde, al bedroeg de voorsprong toen maar een goede 15 seconden meer.

De vluchters werden op drie kilometer van het einde gegrepen. De sprint werd door de vele bochten in het parcours niet helemaal zoals verwacht. Merlier schoot uit zijn klikpedaal en zag de ritwinst aan zijn neus voorbijgaan. Nizzolo leek op weg naar de zege, maar Caleb Ewan kon hem nog counteren.

Op vier kilometer van het einde geraakte Landa betrokken in een valpartij en het zag er niet goed uit. Hij bleef lang op het asfalt liggen. Ook Dombrowski, gisteren nog winnaar, was bij de valpartij betrokken.