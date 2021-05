Tom Boonen zag uitzonderlijke prestatie van Evenepoel en pleit voor realisme: "Verwachtingen liepen de spuigaten uit"

Ook Tom Boonen heeft gezien hoe Remco Evenepoel in de vierde Girorit een tiental seconden toegaf op enkele favorieten. Hiermee heeft Evenepoel het uitzonderlijk goed gedaan, stelt Boonen. Enig realisme rond de verwachtingen voor Evenepoel is volgens hem wel op zijn plaats.

"De verwachtingen liepen de voorbije dagen de spuigaten uit", schrijft Boonen in zijn column in HLN. "Je mag nog vijf keer 'Remco Evenepoel' heten: de achterstand die je hebt na zo'n zware blessure, plus bijna een jaar zonder koers, kan je niet wegtoveren. Maar om één of andere reden zijn we dat allemaal vergeten toen hij aan de start kwam van deze Giro. Wat Remco liet zien, was een puike prestatie. Uitzonderlijk zelfs."

Boonen wijst op de condities die het allemaal nog wat zwaarder maakten. "Je zag aan alle gezichten dat het een superzware koersdag was. Hondenweer, waarbij je je niet kan kleden zoals je zou willen. En dan heb ik het nog niet eens over de impact die de koude en de regen op je lichaam zelf heeft. Op die omstandigheden kan je niet trainen."

PEANUTS

"Remco zal op voorhand wel ingerekend hebben dat hij de eerste week vooral moet gebruik om naar zijn beste vorm toe te groeien", denkt Boonen. "Elf seconden tijdsverlies is in die omstandigheden. Da's peanuts. Hij staat nog steeds geplaatst om een mooi klassement te rijden."

Het is uiteraard de vraag waar Evenepoel na drie weken in dat klassement zal uitkomen. "Daarmee zeg ik niet dat hij de Giro zal winnen. Daarmee zeg ik niet dat ik de roze trui uitsluit. Maar ik denk dat alles tussen plaats vijf en tien in de eindafrekening prachtig zou zijn. Alles erboven zou waanzinning zijn."

WEGVALLEN ALMEIDA GEEN GOEDE ZAAK VOOR REMCO

Evenepoel is nu wel kopman bij uitstek. "Dat Almeida wegvalt uit het klassement, geeft misschien het voordeel van de duidelijkheid. Maar voor Remco zelf is het niet meteen een goede zaak. Het is altijd comfortabeler te rijden met twee mannen die voorin meedoen." Bij de rest nog iets opgemerkt? "Bij de favorieten vond ik dat Bernal een goede indruk maakte. Voor de rest is het nog te vroeg om grote conclusies te trekken."