Patrick Lefevere laat zich uit over Peter Sagan: "Ik geloof niet dat zijn carrière al voorbij is"

Wat met Peter Sagan? De renner van BORA-Hansgrohe wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Deceuninck-Quick-Step, maar Patrick Lefevere lijkt nog niet 100% zeker te zijn van een transfer.

Toch gelooft de eigenaar van de Belgische wielerformatie nog steeds in de Slowaak. De reactie van Lefevere staat in Het Laatste Nieuws. "Ik geloof niet dat de carrière van Peter Sagan al voorbij is. Ik weet alleen niet of er plaats is in mijn ploeg voor hem en zijn ambitie", legde Lefevere uit.

Deceuninck-Quick-Step en Patrick Lefevere zouden wel acht miljoen euro moeten betalen om Sagan binnen te halen. "Ik zal met de sponsors moeten spreken als we die financiële inspanning zouden willen doen. Als zij er niet klaar voor zijn, zal het niet gaan", aldus Patrick Lefevere.