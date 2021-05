Wout van Aert kijkt uit naar Girorit van vandaag: "Hij zal voorsprong nemen"

Wout van Aert, ex-winnaar van de Strade Bianche, volgt het duel in de rit van vandaag richting Montalcino met heel veel aandacht.

Welk duel krijgen we vandaag tussen Bernal en Evenepoel in de ‘Brunello di Montalcino Wine Stage’ in de Giro? “Ik heb de Ronde van Italië al met heel veel plezier gevolgd. Elke rit van minuut één tot de finish. Er zijn er al hele mooie geweest. Maar die over de grindpaden trekt me uiteraard extra aan”, zegt Wout van Aert aan HLN.

Of er echt spektakel komt is echter nog de vraag. Er zijn maar vier stroken, maar wel lang. “Mijn ervaring is dat lange stroken per definitie niet altijd even beslissend zijn. Toch zal de poort in de groep achteraan openstaan. Er komen zeker scheuren. Je moet de kunst van het gravelrijden wel een beetje beheersen om geen tijd te verliezen.”

Het parcours is heel bijzonder. “Ze zijn een aaneenschakeling van nijdige klimmetjes, steile afdalingen en haakse bochten. Als je erin slaagt om je vol in die afzinken te storten, hard door de bochten te gaan en je snelheid telkens mee te nemen naar de volgende ‘knik’, kun je jezelf met 10 km/u meer lanceren op de volgende helling. En zo belangrijke krachten uitsparen. Noem het geen geheim. Veeleer een goed advies.”

Hoe zit het met Bernal en Evenepoel. “Respect voor wat Remco tot dusver al heeft gepresteerd. Ik kwam echt onder de indruk. Toch vond ik Bernal tot dusver iets sterker in de kortere, explosieve inspanningen. Ik verwacht dat hij die lijn vandaag zal doortrekken.”

Vooral de ervaring van Bernal kan doorslaggevend zijn. “Dus zal Bernal zeker een kans ruiken om zijn voorsprong in het klassement verder uit te diepen. Ik zou zeggen: ‘zorg ervoor dat je in Egans buurt kan finishen. Of ‘worst case’ niet teveel tijd verliest op hem en de concurrentie’. Het zou een hele belangrijke stap zijn richting een goeie eindnotering in deze Giro.”