Evenepoel teleurgesteld maar strijdvaardag na verlies van 2 minuten: "Milaan is nog ver"

In de elfde etappe van de Ronde van Italië reden de renners 162km van Perugia naar Montalcino. De rit na de eerste rustdag was geen goeie voor onze landgenoot Remco Evenepoel. Evenepoel verloor in het totaal twee minuten op roze trui Egan Bernal. De jonge Belg blijft echter wel strijdvaardig.

“Ik heb helaas 2 minuten verloren. Het was geen goeie dag voor mij. Ik zag al af op de 2e grindstrook en toen ze op de 3e strook begonnen te sprinten, voelde ik mijn benen leeglopen. Daarom belandde ik in laatste positie en kon ik niet meer volgen”, zei de 21-jarige renner na de etappe.

“Dit is nu eenmaal hoe je lichaam reageert na 11 dagen op een rij koersen na een lange periode zonder wedstrijden. Ik wil de ploeg en Almeida bedanken voor het werk dat ze voor mij gedaan hebben vandaag. Dit is geen goed resultaat, maar ik sta wel nog altijd 7e in mijn eerste grote ronde. Ik blijf er vertrouwen in hebben. Milaan is nog ver”, liet een strijdvaardige Evenepoel optekenen via zijn ploeg.