Opnieuw enkele lastige beklimmingen in de Giro: nieuwe kans voor vluchters?

Er is nog maar net een zware etappe voorbije in de Giro of er wachten opnieuw enkele beklimmingen in de twaalfde rit. Zo krijgen de renners twee beklimmingen van derde categorie en twee van tweede categorie voorgeschoteld.

De renners rijden vandaag van Siena naar Bagno Di Romagna over een parcours van 212 kilometer. Op het parcours wachten vier beklimmingen: twee van tweede categorie en twee van derde categorie. De beklimmingen zijn verspreid over het parcours, waardoor er dus opnieuw een uitgelezen kans is voor de vluchters om zich te tonen. Kunnen er opnieuw landgenoten meespringen en trekken ze vandaag wel aan het langste eind?