Lefevere houdt het heel goed in de gaten: "Dan halen we hem uit koers"

Hoe ver kan de lijdensweg van Remco Evenepoel in de Giro gaan? Patrick Lefevere heeft de situatie goed in de gaten.

De komende dagen worden bepalend voor Remco Evenepoel. “Laten we eerst zien hoe hij zaterdag en maandag verteert”, zegt Lefevere aan HBVL. “Dat zijn de twee zwaarste etappes. Hopelijk kan hij dan zonder schade in Milaan geraken. Het zou mooi zijn als hij daar de tijdrit kan winnen.”

Lefevere heeft zijn poulain goed in het snotje. “Eddy Merckx is ook maar negende geworden in zijn eerste Giro. En Remco staat zelfs nog zevende. Kalm blijven is de boodschap. Voor mij is het simpel. Als hij echt op is, halen we hem uit koers. Als hij niet op is, gaan we met hem naar Milaan. Dan hopen we dat hij veel geleerd heeft.”

De verwachtingen leken hoog om de roze trui te pakken. “Nee, ik heb nooit meegedaan aan die euforie. Maar bon, het was schoon zolang het duurde, toch? Eigenlijk heeft hij maar één kans gehad om het roze pakken. Die eerste lastige rit, toen hij elf seconden verloor op Bernal. Het was toen of nooit, denk ik.”