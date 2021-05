Sean De Bie strandt op zucht van zege in millimetersprint tegen Cosnefroy: "Zeer dicht bij mijn beste niveau"

Daar is Sean De Bie weer! De millimetersprint in de Tour du Finistère had evengoed in zijn voordeel kunnen uitdraaien. Heerlijk om hem nog eens echt te zien meedoen voor een prijs na al het blessureleed dat hij heeft gekend.

De Bie had wel in de mot dat er in de Tour du Finistère één en ander mogelijk was voor hem. "Ik had voor de koers vertrouwen in mijn conditie en wist dat het parcours me lag. In de finale heb ik mijn ervaring gebruikt", zegt onze landgenoot op de site van zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB. "Cosnefroy zette zijn sprint als eerste in met 250 meter te gaan, ik heb dan ook onmiddellijk mijn sprint gelanceerd."

De Bie kwam nog heel dicht bij de Fransman, maar het was toch de AG2R-renner die de winst pakte. "Ik heb geprobeerd om hem te remonteren, maar ik kom enkele centimeters tekort. Ik ben desondanks tevreden met mijn tweede plaats. Ik heb het gevoel dat ik zeer dicht bij mijn beste niveau zit."

Ik probeer alle kansen te grijpen

Het is ook in de koersen als deze dat De Bie in aanmerking komt voor een uitslag. In een echte massasprint zijn er altijd wel wat jongens sneller. "Een renner als ik krijgt niet veel kansen om een resultaat neer te zetten. Ik probeer dus alle kansen te grijpen."