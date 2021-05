Remco Evenepoel krijgt meer dan twintig minuten aan de broek

Remco Evenepoel komt zichzelf tegen in de Giro. Eigenlijk maar logisch gezien zijn voorgeschiedenis. Het zijn vooral de verwachtingen die te hoog lagen, aangewakkerd door een straffe eerste week van de renner. Al maakt dat de rit naar Cortina d'Ampezzo niet minder pijnlijk.

Nog voor de zwaarste beklimming van de dag eraan kwam, meldde de RAI dat Evenepoel moest lossen. Niet veel later maakte diezelfde Italiaanse zender al gewag van een achterstand van twee minuten ten opzichte van de groep der favorieten.

Gezien het klimwerk dat nadien nog volgde, zou dat verschil nog enorm oplopen. Evenepoel bereikte de finish als 58ste, op 24 minuten en 5 seconden van Bernal. Dat betekent dat Evenepoel het klassement uit zijn hoofd mag zetten. In die algemene rangschikking belandt Evenepoel nu op de negentiende plaats. Nog net in de top twintig dus. Die wordt overigens afgesloten door Louis Vervaeke.

TWEE OPTIES

Evenepoel heeft vanaf nu twee opties: het geweer van schouder veranderen en in plaats van voor het klassement voor een ritzege gaan. Dan komt dat tijdsverlies hem zelfs goed uit, maar het is de vraag of hij dat in de benen heeft. Of een vroegtijdig opstappen uit de Giro. Over zo'n scenario werd door de top van Deceuninck-Quick.Step al gezinspeeld indien het op een gegeven moment 'op' zou zijn bij Evenepoel.