Deceuninck-Quick.Step trekt met Jakobsen, Asgreen en één Belg naar de Dauphiné

De start van de Dauphiné komt stilaan in zicht en daar wil Deceuninck-Quick.Step zeker ook een goed figuur slaan. In de bergen zal dat misschien wat moeilijk worden, maar voor het vlakke is de ploeg zoals steeds goed gewapend.

De sprinter van dienst is Fabio Jakobsen. Voor de Nederlander gaat dit zijn derde rittenkoers dit jaar worden. In die vorige wedstrijden mengde hij zich nog niet echt in een massasprint. Is in de Dauphiné de tijd daar wel voor rijp? De nabije toekomst zal het zeggen.

Met Kasper Asgreen neemt Deceuninck-Quick.Step een renner mee die zijn strepen dit jaar al meer dan verdiend heeft. Eén Belg zit ook in de selectie: Stijn Steels. De andere renners die aan de start van de Dauphiné komen zijn Archbold, Čern, Garrison en Sénéchal.

VRIJE ROL VOOR ASGREEN

"Er zullen een paar kansen zijn in de eerste etappes", zegt Wilfried Peeters met het oog op ritwinst. "Kasper Asgreen was solide in de Ronde van de Algarve en zal opnieuw een vrije rol krijgen om te zien wat hij kan doen en hoe ver hij kan geraken in de bergen."