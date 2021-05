De Giro van Remco: van uitzonderlijk straffe eerste week tot logisch verval en stuurvaardigheidsprobleem

Dat was 'm dan, de eerste grote ronde van Remco Evenepoel met zijn debuut in de Giro. Wat moeten we er juist van onthouden? Het is voor hem een Giro geworden die op te delen is in verschillende fases. We overlopen nog eens de belangrijkste dagen in de 'Giro van Remco'.

PRIMA COMEBACK

Remco Evenepoel staat op 8 mei zonder grote verwachtingen aan de start van de Giro, na meer dan een half jaar niet te kunnen koersen. Met een zevende plaats in de tijdrit in Turijn kan hij tevreden zijn over zijn comeback. Hij wint meteen al wat seconden op vele klassementsmannen.

© photonews

NA RIT 4 AL KOPMAN

In de etappe naar Sestola beperkt Evenepoel de schade en finisht hij in een groepje met mannen als Bardet en Yates. Helemaal niets om zich over te schamen dus. Wel geeft hij een tiental seconden prijs op Bernal, Ciccone, Vlasov, Landa en Carthy. Almeida, die bij Deceuninck-Quick.Step gestart was als kopman, kent een slechte dag en verliest minuten. Het kopmanschap verhuist meteen van hem naar Evenepoel.

INDRUK MAKEN OP SAN GIACOMO

Op San Giacomo klautert Evenepoel naar boven met de allerbesten, die dag zijnde Bernal en Martin. Waanzin eigenlijk, als je weet van hoever Evenepoel komt. Carthy, Vlasov, Yates: in tegenstelling tot Evenepoel krijgen deze berggeiten wel tijd aangesmeerd. Evenepoel lijkt zelfs even het roze te pakken, maar die eer is weggelegd voor de verrassend goed stand houdende Hongaar Valter. Evenepoel rukt op naar plek 2.

© photonews

'DRAGER' VAN WITTE TRUI

Door zijn tweede plaats in de stand rijdt Evenepoel enkele dagen rond in de witte trui van beste jongere, hoewel die eigenlijk aan Bernal toebehoort. Het is wel een teken van hoe goed Evenepoel het doet. Ook op Campo Felice, waar Bernal zich de sterkste toont, maar Evenepoel slechts enkele tellen na Ciccone en Vlasov als vierde over de meet komt.

© photonews

GRIND LIGT HEM NIET

De veelbesproken elfde etappe, de zogenaamde 'Strade Bianche-rit', zorgt voor een kentering. De samenwerking met Almeida loopt door omstandigheden niet ideaal en op het grind weet Evenepoel zich op de fiets niet goed in balans te houden. Hij fietst dan ook vaak achteraan in de groep. Na een eerste keer te lossen keert hij nog terug, maar uiteindelijk verliest Evenepoel twee minuten op de favorieten.

ZONCOLAN ZORGT VOOR REALITEITSBESEF

Na die eerste uitzonderlijk straffe eerste week swingden de verwachtingen van de buitenwereld de pan uit. Terwijl het allesbehalve vanzelfsprekend was dat Evenepoel al zo goed presteerde. Wanneer we die opmerking hadden gemaakt op de eerste rustdag, ging Evenepoel volmondig akkoord.

"Misschien sta ik tegen de volgende persconferentie al maar tiende." Die plek kwam in het klassement al sneller dichtbij dan gedacht. Na de etappe naar de Zoncolan stond Evenepoel 8ste. Hij was op de mytische berg als 19de over de streep gekomen.

© photonews

OFFDAY

Op weg naar Cortina d'Ampezzo kent Remco Evenepoel een offday en krijgt hij meer dan 24 minuten aan zijn broek. Het klassement is nu weg. Geen schande, oordeelt Evenepoel. Wel is hij zeker nog van plan om de Giro uit te rijden.

VAL EN EXIT

Een val in rit 17 maakt aan dat plan een einde. Een val die zijn stuurvaardigheidsprobleem aan het licht brengt ook. Zolang er enige marge is, is het geen probleem. Wanneer het kantje boord wordt en het nodig is om bij te sturen, gaat het mis. Waar andere stuurvaardige renners door te corrigeren een valpartij nog net kunnen vermijden, lukt dat bij Evenepoel niet. Een werkpunt met het oog op succes in volgende grote ronden.