Julian Alaphilippe past voor het eerst voor koers en gaat in Zwitserland rijden

Julian Alaphilippe van Deceuninck-QuickStep zal voor het eerst in zijn carrière het Critérium du Dauphiné niet rijden.

In de plaats van de Dauphiné kiest Alapahilippe de Ronde van Zwitserland als voorbereiding op de Tour de France, zo laat L’Equipe weten.

Eind april kwam Alaphilippe voor het laatst in actie. Toen reed hij de Ardense klassiekers. Dit jaar won hij een etappe in de Tirreno-Adriatico en was hij de beste in de Waalse Pijl.

Tijdens de hoogtestage in de Sierra Nevada legde Alaphilippe de nadruk op het tijdrijden. Dit jaar staan er 58 kilometers tijdrijden in het programma van de Tour.

De Fransman past ook voor de Olympische Spelen, om zich te spitsen op het verdedigen van zijn wereldtitel.