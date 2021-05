🎥 Tweede rit in Boucles de la Mayenne gaat naar Démare, twee Belgen bij eerste tien

De tweede rit in de Boucles de la Mayenne bracht de renners van Vaiges naar Evron.

Na de start in Vaiges stonden drie beklimmingen op het menu. Daarna volgende Le Mont Rochard, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,3 procent, maar ook uitschieters richting 20 procent. Na de top was er nog 50 kilometer te rijden, in dalende lijn naar de finish.

De wedstrijd draaide op een sprint uit, daarin was de Fransman Arnaud Démare de snelste. Hij haalde het voor Niccolo Bonifazio en Kristoffer Halvorsen.

Twee Belgen reden in de top tien van de rituitslag. Piet Allegaert werd zesde, Emiel Vermeulen achtste.