Wanty-Gobert wil zich laten zien: "Laatste kans om zich te bewijzen"

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux trekt met de Zuid-Afrikaan Louis Meintjens als kopman naar het Critérium du Dauphiné.

De verwachtingen zijn groot bij het team van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. "Alle ritten worden belangrijk. Dit om de simpele reden dat ik de jongens wil zien aanvallen! We willen de koers hard maken en met Louis Meintjes mikken we ook op een mooi klassement. Voor de rest stellen we allemaal vrijbuiters op. Met andere woorden: gasten die de vrijheid krijgen om zich volledig te smijten", zegt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren.

Het Critérium du Dauphiné blijft gezien worden als een waardemeter voor de Tour de France. “Het is voor veel renners hun laatste kans om zich te bewijzen voor de Tour. Ze zullen extreem gemotiveerd zijn en zich spiegelen aan hun ploegmaats die het momenteel geweldig doen in de Ronde van Italië, die rijden daar elke dag in de aanval. Zo wil ik het hier ook zien."

Wanty doet het met Jan Bakelants, Kévin van Melsen, Jasper De Plus en Loïc Vliegen als Belgen. De Fransen Jérémy Bellicaud en Théo Delacroix maken het team compleet.