Egan Bernal gaat er na Giro-winst vol voor tijdens innig moment met vriendin

Het winnen van de Giro, zoiets wil je delen met je naasten. Dat is bij Egan Bernal niet anders. Het tafereel zagen we al in de bergrit naar Cortina d'Ampezzo: Bernal in een innig moment met zijn vriendin. Eens in de streep gekomen in Milaan was zij ook de enige waar hij oog voor had.

Zo hoort het natuurlijk ook, mooi om zien. Enkele minuten eerder had Bernal nog het zegegebaar gemaakt bij het over de streep rijden aan het einde van zijn Giro. Na de finish stond zijn vriendin María Fernanda Motas hem op te wachten. Ze vielen mekaar in de armen. Een innig moment tussen hen beiden. Alhoewel. Het duurde natuurlijk niet lang vooraleer tal van camera's het koppel in beeld namen. Bernal kon moeilijk anders dan dat ook op te merken, maar hij geneerde zich allerminst. Er volgden voor het zicht van de camera's een paar stevige kussen. Het was het moment van Egan en Maria, meer dan van wie dan ook. © photonews Nadien volgden uiteraard wel nog enkele verplichtingen voor Bernal, die hij er met plezier zal hebben bijgenomen. Zoals deelnemen aan de podiumceremonie. En ook met de voltallige ploeg van Ineos mocht er natuurlijk gevierd worden.