Niet alleen renner van Deceuninck-Quick-Step heeft vandaag opgegeven: ook twee andere renners gaven er de brui aan in de Criterium du Dauphiné

Vandaag stond de tweede etappe in de Criterium du Dauphiné op het programma, maar niet heel het peloton is over de meet gekomen. Zo hebben drie renners namelijk opgegeven vandaag.

Zoals we eerder al hadden gemeld (u kan het HIER lezen), is Ian Garrison één van de drie afvallers. De Amerikaan van Deceuninck-Quick-Step kon niet meer verder, maar de exacte reden voor zijn opgave is nog niet bekend. Naast Garrison hebben ook nog twee andere renners opgegeven in de Franse rittenwedstrijd. Zo hebben ook Robert Power van Qhubeka ASSOS en Benjamin Perry van Astana-Premier Tech er de brui aan gegeven.