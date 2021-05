Simon Yates blijft ambitieus: "Ik kom terug en zal proberen de roze trui te winnen"

Zo hoopt hij ooit terug te komen om de Ronde van Italië ook te winnen. ""Ik heb geen spijt. ik heb mijn best gedaan in elke etappe en soms moet je omgaan met slechte dagen en slechte momenten en dat is hoe je doorgaat om de race te winnen", aldus Yates op de officiële website van Team BikeExchange.

"Ik moet al mijn ploegmaten bedanken voor hun grote inspanningen en voor hun steun tijdens de hele Giro. Ik hou van Italië en ik zal terugkomen om te proberen de roze trui te winnen", legde de Britse klassementsrenner uit.

🗣 RIDER REACTIONS 🗣 2021 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro 🇮🇹



We caught up with our full @giroditalia team to get their reactions on the past three-weeks of racing.



Read what they had to say 👇🏼https://t.co/Vq9QImbAMm