Vijf renners in vlucht van de dag tweede etappe Criterium du Dauphiné

In de Criterium du Dauphiné zijn de renners toe aan de tweede etappe. De rit is onderweg en er heeft zich een kopgroep van vijf renners gevormd. Er zitten geen landgenoten in de kopgroep.

Brent Van Moer verdedigt vandaag zijn leiderstrui in de tweede etappe van de Criterium du Dauphiné. Lotto Soudal neemt dan ook het voortouw in deze rit en de Belgische wielerformatie heeft vijf renners laten vertrekken in de vlucht van de dag. Er zijn geen landgenoten bij in de kopgroep, want de vlucht bestaat uit Lukas Pöstlberger, Anthony Delaplace, Shane Archbold, Robert Power en Matthew Holmes. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan is het verschil met het peloton ongeveer vier minuten.