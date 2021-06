Uijtdebroeks imponeert al maar heeft zelfde werkpunt als Evenepoel: "Daarom willen ze dat ik ga veldrijden"

Cian Uijtdebroeks laat bij de junioren al fantastische dingen zien. Net als Remco Evenepoel gaat hij de beloftencategorie overslaan om meteen de oversteek te maken naar de profs. Ook net als Evenepoel is zijn stuurvaardigheid niet zijn sterkste punt, maar daar gaat Uijtdebroeks mee aan de slag.

Het is duidelijk wat de 18-jarige Cian Uijtdebroeks - recent in de Classique des Alpes nog vier minuten voor zijn generatiegenoten aan de finish - op termijn wil bereiken. "Mijn droom is om op een dag topprestaties neer te zetten in de Tour of de Giro. Froome en Thomas waren mijn idolen. Ik kijk op naar renners als Bernal, Pogačar en Roglič. Ooit hoop ik te doen wat zij doen", vertelt Uijtdebroeks in HLN.

CORESTABILITY

Dat is echter nog toekomstmuziek. Eerst zijn debuut maken bij de profs, dat gebeurt volgend jaar bij Bora-Hansgrohe. Welke koersen hij allemaal zal rijden, is nog niet bekend. "Ik moet het allemaal nog ontdekken. Ik weet dat ik nog geen prof ben, ik moet nog aan mezelf werken. Als klimmer sta ik verder dan als tijdrijder, maar ik werk eraan. Corestability wordt de komende jaren belangrijk."

Ook belangrijk: het verbeteren van zijn stuurvaardigheid. Echt in een peloton rijden heeft hij nog niet geleerd. "Ik besef dat. En de ploeg weet dat ook. Daarom willen ze dat ik deze winter ga veldrijden. Niet om crossen te winnen, maar om veel te draaien en te keren en te werken aan mijn sturen."