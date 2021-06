Moet Wout van Aert meer op klassementen mikken? "Meer controle dat je krijgt wat je erin steekt"

Binnen drie weken begint de Ronde van Frankrijk. En dat wordt opnieuw iets om naar uit te kijken. De rol van Wout van Aert? Daar gaat de komende weken nog veel over gesproken worden.

Van Aert zelf hield de druk wat af, door te stellen dat hij op stage bij de ploeg de minste van allemaal was - hij komt pas terug na een operatie.

Maar de analisten zien wel wat in WvA, die vorig jaar liet zien tot wat hij allemaal in staat is - ook bergop. En ook de Tirreno was héél veelbelovend. "Met een ongelooflijk startveld ... Dat zegt iets over zijn kwaliteiten als klassementsrenner", aldus Thijs Zonneveld in De Tribune.

Klassement

"Jumbo-Visma kijkt ook waar hij kan raken. En als je voor een klassement gaat, kan je beter controleren dat je krijgt wat je erin stopt."

"In eendagskoersen en crossen kan veel meer misgaan, afhankelijk van koerssituaties. Dan is een rittenkoers misschien aanlokkelijker om te proberen."