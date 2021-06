🎥 Wheelies in volle afdaling: zo voelt het dus om Mathieu van der Poel te zijn op een mountainbike

Maak er een filmpje van, zet er stevige muziek onder en het ziet er allemaal nog een pak spectaculairder uit. Dat is het op zich zo al. Alpecin-Fenix deelde het filmpje van een dalende Mathieu van der Poel op zijn mountainbike... om iedereen eens te laten voelen wat het is om Mathieu van der Poel te zijn.

Iedereen die de beelden bekijkt kan maar tot één conclusie komen: wat gaat dit snel! Meteen het beste bewijs van hoe goed Van der Poel overweg kan met zijn Canyon. In volle afdaling gooit hij er ook nog eens enkele wheelies tussen.

Have you ever wondered how it feels to be @mathieuvdpoel on his @canyon_bikes mountain bike?



Well, this first-person downhill run might give you an idea! Wheelies incoming... 😍🤟 pic.twitter.com/8lbO8B82Fb