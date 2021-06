Stefan Küng kent geweldige periode in de leiderstrui: "Het beste gevoel dat je kan hebben"

In de Ronde van Zwitserland is Stefan Küng nog steeds de leider. Het is wel razend spannend, want de Zwitser heeft slechts één seconde voorsprong op Julian Alaphilippe en twee seconden voorsprong op Schachmann.

Toch maakt het Stefan Küng niet veel uit, want hij geniet met volle teugen van zijn periode in de leiderstrui. "Het was geweldig vandaag thuis, op mijn trainingswegen," zei Küng op de officiële website van Groupama-FDJ. "Ik had veel vrienden en familie langs de kant van de weg. Om de twee kilometer zag ik iemand die ik kende. Dat is het beste gevoel dat je kan hebben."

De Zwitserse tijdritspecialt gaf ook nog een analyse van de etappe. "Het eerste deel van de etappe was echt in mijn gebied. De race was rustiger op dit punt dus ik had genoeg tijd om te kijken wie er was. Ik kon het me niet veroorloven in de finale, waar het vol gas was', aldus Küng.