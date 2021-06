📷 Ingelmunster is meer dan ooit Yves Lampaert-town: supporters van 'Lampi' zijn er klaar voor

Het is wel duidelijk wie op het BK tijdrijden in Ingelmunster de publiekslieveling is: Yves Lampaert. De West-Vlaming is afkomstig van Ingelmunster en geniet sowieso veel steun in de regio. Voor de gelegenheid heeft Ingelmunster zich helemaal ondergedompeld in de 'Lampaert-sfeer'.

Wie op deze zonnige dag in de buurt komt van het centrum van Ingelmunster, komt heel wat tricolore vlaggetjes tegen met daarop 'Allez Yves'. Remco Evenepoel mag dan de topfavoriet zijn, in Ingelmunster duimen ze haast allemaal voor een tweede Belgische tijdrittitel voor Yves Lampaert. Hij werd al eens Belgisch kampioen tijdrijden in 2017. Die talloze tricolore vlaggetjes geven aan hoe blij ze in Ingelmunster zijn om het BK tijdrijden te kunnen ontvangen. Ook afbeeldingen met de bekende leuze 'Forza Lampaert' hebben we gespot. Supporters die zich nog een gadget willen aanschaffen om hun steun voor Lampaert te uiten, kunnen hiervoor ook nog terecht in een busje met petjes en andere leuke dingen. Eén ding is zeker: de supporters van Yves Lampaert zijn klaar om hem naar een tweede Belgische titel in het tijdrijden te stuwen. Dat zou de derde Belgische titel in totaal zijn, want Lampaert werd ook al eens Belgisch kampioen op de weg.