Anna van der Breggen heeft het Nederlands kampioenschap tijdrijden op haar naam gezet

In Emmen staat vandaag het Nederlands kampioenschap tijdrijden op het programma. Bij de vrouwen is de tijdrit al afgewerkt en de winst was daarin voor Anna van der Breggen. Ze haalde het voor Van Dijk en Brand.

Op het Nederlands kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen werd vooral naar Van Vleuten en van der Breggen gekeken en het is de laatstgenoemde die het kampioenschap op haar naam heeft kunnen zetten. Het werd een vlotte overwinning voor van der Breggen, want ze haalde het met 13 seconden voorsprong op Van Dijk en maar liefst 32 seconden op Brand. Van Vleuten moest tevreden zijn met de vierde plaats en eindigde op 53 seconden.