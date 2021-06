Tom Dumoulin maakt favorietenrol waar en is de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden

Tom Dumoulin heeft het Nederlands kampioenschap tijdrijden op zijn naam gezet. Het werd een spannend duel tussen Dumoulin en Langeveld, maar uiteindelijk was Dumoulin net iets sneller.

Bij de vrouwen ging de zege naar Anna van der Breggen en bij de heren heeft Tom Dumoulin de tijdrit naar zijn hand gezet.

Dumoulin was de topfavoriet om de zege binnen te halen, maar eenvoudig werd het niet. Aan het tussenpunt was het verschil tussen Dumoulin en Langeveld slechts vier seconden. Uiteindelijk was de Dumoulin ook aan de streep sneller dan Langeveld. Bouwman vervolledigde het podium.