HERBELEEF: Wout van Aert Belgisch kampioen na nipte sprint tegen Theuns, ook Evenepoel op het podium

Wie werd Belgisch kampioen? Dat was de vraag van de dag in Waregem. Wout van Aert beantwoordde die met succes. Het BK was zijn eerste koers na zijn blindedarmoperatie en Van Aert was dus meteen goed voor winst. Theuns en Evenepoel werden tweede en derde. Herbeleef het BK hieronder.

FINISH: Evenepoel valt nog aan in de slotkilometer, maar krijgt de andere twee er niet af. Ze draaien de Verbindingsweg op. Van Aert begint de sprint aan, het wordt een millimetersprint tegen Theuns... Wie wint? Evenepoel is derde, dat is wel zeker. De beelden bieden duidelijkheid: Van Aert wint, Theuns is tweede.

NOG 1 KM: De leiders gaan het onder elkaar kunnen uitvechten. Van Aert kampioen, of Theuns of komt Evenepoel nog met een stunt?

NOG 2 KM: Aanmoedigingen van het publiek voor de leiders, met uiteraard twee van die drie die immens populair zijn.

NOG 3 KM: De voorsprong van de kloplopers stabiliseert nu toch rond de vijftien seconden. Een geweldige kans voor Van Aert om Belgisch kampioen te worden, al is ook Theuns niet te onderschatten in de sprint.

NOG 5 KM: Het blijft nagelbijtend spannend, want in het peloton hebben we ook nog enkele versnellingen gezien.

NOG 8 KM: Evenepoel valt nog aan op een klimmetje, dat moest hij doen! De drie zijn echter nog samen en wat kan Evenepoel nu nog verzinnen?

NOG 10 KM: Het ziet er nu weer even wat beter uit voor de drie. Het afstoppingswerk van Van Hooydonck rendeert. Bij Alpecin-Fenix zit het werk van De Bondt erop en is Rickaert genoodzaakt om van fiets te wisselen.

NOG 12 KM: Ook Cofidis begint mee te werken en nu duikt het verschil toch weer onder de twintig seconden. Spanning troef!

NOG 15 KM: Alpecin-Fenix plooit zich dubbel in de achtervolging, maar moet al meer dan een halve minuut dichtrijden. Moet het na Merlier en De Bondt als BK-winnaars de kampioenentrui afstaan?

NOG 20 KM: Het drietal heeft nu echt een kloof te pakken: 25 seconden.

NOG 22 KM: Theuns knokt zich tot in het wiel van Van Aert en Evenepoel. Ook de rest is niet ver weg, maar ze moeten toch ook niet twijfelen nu.

NOG 24 KM: Theuns brengt een hele hoop renners terug en het zijn allemaal grote namen. Campenaerts, Stuyven, Van Aert... En Van Aert gaat door, samen met die andere golden boy, Remco Evenepoel!

© photonews

NOG 26 KM: Van Hooydonck is niet weggeraakt. Nu wel een echte aanval van Gilbert!

NOG 28 KM: De hergroepering is een feit. De koers kan weer helemaal opnieuw beginnen. Van Hooydonck, de enige ploegmaat van Van Aert, zet aan.

NOG 30 KM: De Buyst voegt zich bij de koplopers, opnieuw twee man van Lotto Soudal voorin. Het peloton volgt wel zeer dichtbij.

NOG 33 KM: Lampaert, De Bondt en Van der Sande rukken zich los van de drie anderen. Een interessante wending.

NOG 35 KM: De Bondt werkt niet echt meer toe. Het peloton komt nu echt wel dicht, op een tiental seconden.

© photonews

NOG 40 KM: Lampaert is nerveus. Hij weet niet wat van deze situatie te denken, want het peloton is nog niet uitgeteld. Er zullen nog wel renners die vooraan zitten die twijfelen.

NOG 45 KM: Lampaert en De Bondt komen vooraan aansluiten. We hebben een kopgroep van zes renners.

NOG 50 KM: Vroege vluchters Vansevenant, Van der Sande, Van Moer en Molly rijden nog voorop. Er zijn twee tegenaanvallers vanuit de groep der favorieten: De Bondt en Lampaert. Dit duo bevindt zich op een kleine minuut van de kopgroep. Het kwartet vooraan heeft 1'22" op het peloton.

VOORAF: Het eerste wedstrijduur werd aan een pittig tempo afgewerkt: 48,8 kilometer per uur. Het is nadien dat Vansevenant, Van der Sande, Van Moer en Molly wegreden. Lotto had dus twee man mee. De voorsprong van de vier groeide maximaal tot 5'45". Bij de favorieten prikten Campenaerts en Serry met een versnelling in aanloop naar de finale.