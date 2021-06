Wereldkampioen Julian Alaphilippe is klaar voor het Frans kampioenschap: "Laatste grote test voor de Tour de France"

Julian Alaphilippe is klaar om zich te tonen op het Frans kampioenschap vandaag. De wereldkampioen ziet het Franse kampioenschap als een goede test voor de Tour de France, waar hij met ambitie aan de start zal staan.

Vandaag zijn er over de hele wereld nationale kampioenschappen op de weg in het wielrennen. In Frankrijk is het niet anders en als we naar de Franse favorieten kijken, moeten we uiteraard Julian Alaphilippe meerekenen.

Zelf is de renner van Deceuninck-Quick-Step er alvast klaar voor. Hij vertelde het zaterdag op Twitter. "Morgen is het Franse Kampioenschap. Laatste grote test voor de Tour de France", aldus wereldkampioen Alaphilippe.