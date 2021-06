Tom Pidcock komt voor het eerst in actie sinds zijn sleutelbeenbreuk: "Mijn herstel is goed verlopen"

Tom Pidcock is zonder twijfel de meest opvallende naam in de selectie van Ineos voor de Giro dell'Appennino. De Brit was de voorbije weken immers out met een sleutelbeenbreuk. In de Italiaanse eensdagskoers maakt Pidcock zijn terugkeer in de koers.

Pidcock heeft op sociale media ook al kort gereageerd op het feit dat zijn rentrée in het peloton eraan komt. "Ik ga opnieuw mijn rugnummer opspelden", reageert hij op de aankondiging van de Ineos-selectie voor de Giro dell'Appennino. "Mijn herstel is goed verlopen en mijn training ook."

Voor hem komt het dus geen moment te vroeg dat hij samen met de collega's weer kan koersen. "Het is tijd om terug wat koersritme op te doen", aldus Pidcock. Zijn laatste wedstrijd dateert uit het voorjaar: op 21 april kwam hij voor het laatst in actie in de Waalse Pijl.

Pinning a number on again tomorrow. My recovery has gone well and so has my training so it’s time to get that race rhythm back #bettereveryday https://t.co/eLWsl3yM5G — Tom Pidcock (@Tompid) June 23, 2021

Daar rondde Pidcock zijn fantastisch voorjaar af met een zesde plek. Pidcock had ook net de Brabantse Pijl gewonnen en was tweede geëindigd in de Amstel Gold Race na een memorabele sprint. Nadien gooide een ongeluk op training roet in het eten, maar nu is Pidcock dus weer klaar voor de dienst.