VOORBESCHOUWING: Geen Bennett maar wel andere lastige klant voor Peter Sagan

De strijd om de groene trui kan weldra weer losbarsten. Zonder Bennett, maar met Sagan. De winnaar van het puntenklassement van vorig jaar is er niet bij. De zevenvoudige winnaar wel. Al kunnen ook een paar namen die nog niet op de erelijst staan dit jaar wel eens sterk voor de dag komen.

Uiteraard kan er niet naast Peter Sagan gekeken worden. Al zeven keer nam hij de groene trui mee naar huis. In 2020 lukte het hem niet. Tijd voor eerherstel? De puntentrui uit de Giro heeft hij dit jaar al in zijn kast kunnen hangen. Het zou mooi zijn om die uit de Tour daar aan toe te voegen in hetzelfde jaar. Ondanks zijn tweede plek van vorig jaar is Sagan in 2021 gewoon weer een grote kanshebber voor groen.

In Arnaud Démare zien we een waardige tegenstander. De Fransman troefde vorig jaar Sagan vlot af voor de puntentrui in de Giro. Sagan is niet meer de man om in lange ontsnappingen te gaan en op de lastigere aankomsten kan Démare ook wel zijn ding doen. Het seizoen van die laatste is voorlopig wel iets minder dan in 2020 en in de Tour is er meer concurrentie. Maar Démare kan Sagan verslaan in een puntenklassement.

© photonews

Een andere naam die zich wellicht ook gaat mengen in de groene debatten, is die van Sonny Colbrelli. Nooit eerder kende Colbrelli zo'n succesvolle aanloop naar de Tour, met ritwinst in Romandië en de Dauphiné en winst in het Italiaans Kampioenschap. In de Dauphiné kwam daar ook nog eens de groene trui bovenop. Waarom zou hij dus in de Tour ook niet voor groen gaan? Ook hier geldt wel: meer concurrentie aanwezig.

Dan zijn er nog enkele andere renners die op papier alle kwaliteiten hebben om voor de puntentrui te gaan, zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Aert heeft echter al aangegeven niet voor groen te gaan met de Olympische Spelen in het achterhoofd. Voor Van der Poel zijn de Spelen sowieso belangrijker dan de Tour. Weinig kans dus dat zij met de trui naar huis gaan, al weet je nooit.

© photonews

Caleb Ewan kan als de op papier snelste man niet ontbreken in het rijtje kanshebbers. Al lijkt de Australiër weinig te geven om een puntentrui. De missie van Ewan is om in alle grote ronden een rit te winnen. Groen is niet meteen een prioriteit, al kan dat onderweg veranderen. Met Michael Matthews rijdt er nog een ex-winnaar van de groene trui in het peloton. Komt de Australiër even snedig voor de dag als in 2017?

Nog enkele andere sprinters te vernoemen: bij Alpecin-Fenix hebben ze twee paarden om op te wedden met Merlier en Philipsen. Mogelijk pakken die dan ook wel eens mekaar punten af, groen lijkt dus niet meteen aan de orde. Voorts is er uiteraard de terugkeer van Cavendish. Die zou een gat in de lucht springen als hij een rit kan winnen. Het puntenklassement zal niet in zijn gedachten spelen.

ONZE STERREN VOOR HET PUNTENKLASSEMENT IN DE TOUR DE FRANCE:

**** Arnaud Démare - Peter Sagan

*** Sonny Colbrelli

** Caleb Ewan

* Michael Matthews - Wout van Aert - Mathieu van der Poel