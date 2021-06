Gilbert na crashes van vorige jaren op zoek naar ritzege: "Hou niet van afstappen, rij 95% of meer van mijn koersen uit"

Een Tourritzege zou Gilbert zo enorm veel deugd doen. De voorbije jaren was hij bij meer crashes dan hem lief was betrokken, waardoor 'Phil' keer op keer de Tour niet kon uitrijden. De laatste keer dat hij dat deed was in 2013. Enkel uitrijden is evenwel niet het doel, 'Phil' wil winnen.

De Tour start zaterdag in Brest. Gilbert was er al bij de vorige keer dat het daar begon. "Dat was in 2008. Lang geleden, maar ik ben er nog altijd. Ik had toen goede benen. Ik dacht aan de overwinning, maar Valverde was sterker en ik werd tweede. Ik was nog jong, dat was voor mij een goede uitslag."

Drie edities later stond Gilbert wel in het geel, ondertussen tien jaar geleden. "Het was een korte, maar mooie ervaring. Ik heb een paar keer voor geel gestreden. Er is een groot verschil tussen eerste en tweede staan. Als je de gele trui kan pakken, voelt dat aan als een overwinning. Dat is alleen zo in de Tour de France. Zelfs in de Giro en in de Vuelta is de strijd om de leiderstrui minder intens."

DAG PER DAG

Met welke ingesteldheid vat de renner van Lotto de Tour van 2021 aan? "Ik bekijk het dag per dag, ik kijk niet teveel vooruit." Want als je de Tour moet verlaten door een valpartij, zoals de vorige jaren al te dikwijls het geval was, ben je daar sowieso niets mee.

© photonews

Als Gilbert dit jaar van valpartijen gespaard blijft, op een goed niveau rijdt en Parijs haalt, is dat dan een succes? "Een succes zou ik dat niet noemen. Ik ben hier met een goede conditie en ga op zoek naar een goed resultaat. Een ritzege is het doel. Als je Parijs kunt halen in de Tour, is dat altijd mooi. Dat is een leuk gevoel."

ENKEL OPGEVEN IN GEVAL VAN NOOD

Gilbert wil wel één ding duidelijk maken. "Ik hou er helemaal niet van om af te stappen, dat doe ik enkel als ik ertoe verplicht wordt. Als ik ziek ben of geblesseerd. Ik rijd 95% of misschien wel meer van mijn koersen uit." Het is een ernstige Gilbert die naar de Tour gaat. Hij is er niet voor de randverhalen.

Zoals er in Parijs-Nice wel eentje was: die ontsnapping met allemaal Belgen. "Ik ben meestal niet de organisator van die dingen, dat is Oliver Naesen. Maar als het er van komt en ik word uitgenodigd, zou dat wel fun zijn." Het is Gilbert menens: hij wil winnen. "De laatste keer zege dateert van september 2019. Lang geleden. 2020 was wel een speciaal jaar. Ik heb een grote motivatie. Als ik kan winnen, zou ik heel blij zijn."