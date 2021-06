Van het Ladeuzeplein tot het Sven Nys Cycling Center: kom al in de WK-sfeer met de Flanders 2021 Roadshow

Nog enkele maanden en dan is het zover: het WK van 2021 vindt dan in Vlaanderen plaats. In 'Flanders', zoals er wereldwijd naar verwezen zal worden. Rond het WK is een hele campagne opgezet: de Flanders 2021 Roadshow komt naar u toe!

Deze roadshow is een WK-belevingsdorp voor iedereen met een passie voor de fiets die Vlaanderen warm moet maken voor het WK. Eerst en vooral is er de koersbus, die terugblikt op 100 jaar WK. Een wielermuseum op wielen, zeg maar. Daarnaast is er de belevingstrailer, die een zicht werpt op de toekomst met voorstelling van tal van innovaties. VERKEN HET WK-PARCOURS VIRTUEEL In een virtuele wereld kan je ook het WK-parcours verkennen, de Moskesstraat oprijden en de ideale tijdritpositie ontdekken in de windtunnel. Voor de allerkleinste wielerliefhebbers-in-spe is er Little Champions, een initiatief van Cycling Vlaanderen. Met een behendigheidsparcours voor kinderen gaan ze op zoek naar potentieel jong talent. AANGEPASTE FIETSEN TESTEN OOK EEN MOGELIJKHEID Fietsspecials is een initiatief van Sport Vlaanderen en wil iedereen laten kennismaken met het breed gamma aan aangepaste fietsen (race tandems, handbikes, … ). Op een afgesloten parcours kunnen bezoekers deze aangepaste fietsen ervaren. Van 24 juli tot 11 september reist de Flanders 2021 Roadshow door Vlaanderen. Hieronder de kalender, met welke plaatsen er allemaal worden aangedaan: zaterdag 24 & zondag 25 juli: Knokke-Heist - Casino

zaterdag 31 & zondag 1 augustus: Leuven - Ladeuzeplein

woensdag 4 augustus: Gent - Blaarmeersen

zaterdag 7 & zondag 8 augustus: Antwerpen - Grote Markt + Groenplaats

woensdag 11 augustus: Damme - Parking Zuid + Markt + Damse Vaart-West

zaterdag 14 & zondag 15 augustus: Brugge - 't Zand

zaterdag 21 augustus: Huldenberg - Gemeenteplein + Parking De Kronkel

zondag 22 augustus: Kessel-Lo - Provinciedomein Kessel-Lo

woensdag 25 augustus: Baal - Sven Nys Cycling Center

zaterdag 28 augustus: Brussel - Jubelpark

zondag 29 augustus: Overijse - Begijnhof

woensdag 1 september: Diest - Provinciedomein Halve Maan Diest

zaterdag 4 september: Louvain-la-Neuve - Parking Lac

zondag 5 september: Huizingen - Provinciedomein Huizingen

donderdag 9 september: Keerbergen - Gemeenteplein

zaterdag 11 september: Tervuren - Markt