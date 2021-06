Van Aert begint met kleurrijke ambitie aan de Tour: "Geel is een doel, groen niet"

Het wordt een boeiend en interessant openingsweekend in de Tour de France, zoveel is duidelijk. Ook Wout van Aert dicht zichzelf kansen toe.

Er waren wat twijfels na de blindedarmoperatie, maar mede door de knappe Belgische titel lijkt dat ondertussen toch wat anders te zijn.

Strijd aangaan

"Ik denk nog steeds dat Mathieu en Julian een streepje voor hebben, maar het klopt dat ik nu wel de strijd wil aangaan."

"Geel is een doel voor mij in deze Tour de France, groen niet", aldus Wout van Aert in Het Laatste Nieuws over zijn doelen.