Tourorganisatie schiet met scherp en dient klacht in tegen fan met bordje die valpartij veroorzaakte

De eerste etappe van de Tour de France leek zonder problemen afgehaspeld te kunnen worden, tot een grote val op zo'n 50 kilometer van de finish. De helft van het peloton moest voet aan de grond zetten nadat een vrouw met een bordje de renners liet vallen.

Tourbaas Christian Prudhomme is alleszins niet gediend met de oorzaak van de valpartij en volgens Ouest France zal de Tourorganisatie ASO een klacht indienen tegen de vrouw voor het veroorzaken van de valpartij.

"Het is onaanvaardbaar. Mensen komen naar de Ronde van Frankrijk om kampioenen aan het werk te zien en niet om zelf op de televisie te komen. En enkel kampioenen verdienen het om op tv te komen, niet dit soort mensen. Ze moeten de renners respecteren en maar in de spiegel kijken als ze zichzelf willen zien", klinkt het in een reactie van Prudhomme.