Enorme domper voor Lotto Soudal en Caleb Ewan: topsprinter moet de Tour de France verlaten met een gebroken sleutelbeen

Het was een zware val van Caleb Ewan. De sprinter kwam neer in de allerlaatste meters door tegen Peter Sagan te botsen. Ewan bleef liggen na zijn val en het werd al snel duidelijk dat het er niet goed uit zag voor de Australiër.

Lotto Soudal heeft nu meer uitleg gegeven over de situatie rond Ewan. De sprinter moet de Tour de France namelijk verlaten met een gebroken sleutelbeen. Een enorme domper voor de Australiër en de Belgische wielerploeg.

We have an unfortunate update about @CalebEwan



Following his crash, Caleb is forced to leave the race due to a right collarbone fracture.



