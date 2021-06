Overzicht: hoe staan de klassementsrenners ervoor in de Tour de France na het slagveld van vandaag?

Het algemeen klassement van de Tour de France is na de derde etappe van vandaag helemaal door elkaar geschud. Primoz Roglic is één van de grootste slachtoffers, maar bij Israel Start-Up is de schade nog groter.

Door de vele valpartijen in de derde etappe van de Tour de France is het klassement door elkaar geschud. Mathieu van der Poel blijft aan de leiding voor Julian Alaphilippe en Richard Carapaz, maar voor veel klassementsrenners is er wel wat gebeurd.

Door een val in het slot kwam Tadej Pogacar pas op een halve minuut binnen van de kleine kopgroep waar onder meer Mathieu van der Poel wel bij was. Ook renners als Bauke Mollema, Geraint Thomas, Richie Porte en Rigoberto Uran kwamen op een halve minuut binnen.

Bij Primoz Roglic was de schade nog groter. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam daarvoor al ten val en kwam uiteindelijk op iets meer dan een minuut binnen van ritwinnaar Tim Merlier. Ook Miguel Angel Lopez, Alejandro Valverde en Steven Kruijswijk zaten bij Roglic. De Sloveen is daardoor weggezakt naar de twintigste plaats op 1 minuut en 35 seconden van Mathieu van der Poel. Het verschil tussen Roglic en Pogacar is nu 56 seconden in het voordeel van Pogacar.

Daarachter kwamen nog enkele klassementsrenners binnen, maar zij mogen hun ambities voor het eindklassement al opbergen. Michael Woods kwam op 2 minuten binnen en volgt in het klassement nu al op maar liefst 11 minuten en 18 seconden van Van der Poel. Tao Geoghegan Hart verloor dan weer bijna 3 minuten en staat nu op 12 minuten van de gele trui.