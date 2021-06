Pogačar geeft ook al visitekaartje af en kan het wel vinden met Mathieu: "Leuk om Van der Poel te zien winnen"

De beste zaak op de Mûr-de-Bretagne deed Mathieu van der Poel, al hoeft de prestatie van Pogačar ook niet te onderschat worden. De Sloveen eindigde tweede en laat zo zien dat hij nu al op de afspraak is. Ook klopte de Tourwinnaar van 2020 rivaal Roglič in een sprintje.

Eerst en vooral was Pogačar bezorgd om de teamgenoten die in de eerste rit al averij hadden opgelopen. "De dag begon goed. Al de ploegmaats die betrokken waren bij valpartijen konden starten, inclusief Marc Hirschi. Ik had graag gevochten voor de overwinning, maar het was leuk om Van der Poel te zien winnen. Hij was de beste en verraste iedereen ook door aan te vallen bij de eerste passage op de Mûr-de-Bretagne."

SCHAAKSPEL

De twee hadden hierover nog een leuke conversatie. "Bij wijze van grap vroeg hij me of ik had willen meegaan." Dat deed Pogačar toch maar niet. Ook toen Van der Poel de tweede keer ging, volgde de titelverdediger in de Tour niet. "Bij de tweede keer op de klim was het voor mij niet gemakkelijk om aan te vallen, want velen waren naar mij aan het kijken. Het was als een schaakspel."

Al bij al kan Tadej Pogačar natuurlijk wel heel tevreden zijn met de uitkomst van de tweede etappe. "Ik finishte nog tweede, een uitslag waar ik tevreden mee ben. Ik ben blij met hoe ik mij voel en waar ik sta in de koers."