Tim Merlier na allereerste overwinning in Tour de France: "Ik kan het niet geloven. Het is echt een droom"

Straffe prestatie van Tim Merlier in de Tour de France. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix was vandaag de sterkste in een tumultueuze derde etappe. Met Jasper Philipsen eindigde de andere Belgische sprinter van de wielerploeg op de tweede plaats.

Na de rit kon Tim Merlier het bijna niet geloven. "Ik beleef een droom. Na de Giro was ik al blij, maar een ritzege in de grootste koers ter wereld is ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Het is echt een droom", legde de sprinter na de wedstrijd uit.

Tim Merlier had lof voor zijn lead-out. Zo maakten van der Poel en Philipsen een sterke indruk. "Ik zei tegen Mathieu dat hij gek was, maar hij wilde het graag doen. Jasper nam over en het was een geweldige lead-out. Ik moest maar 150 meter alles geven", aldus Merlier.