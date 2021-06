Tadej Pogacar wil zich tonen in de tijdrit: "Het wordt misschien wel cruciaal"

Door de valpartij van Primoz Roglic in de derde etappe, is Tadej Pogacar misschien wel de grote favoriet om de Tour de France nog eens op zijn naam te zetten. De Sloveen beseft dat de tijdrit van vandaag wel eens belangrijk kan worden.

Ook Tadej Pogacar zelf kwam ten val in de derde etappe, maar hij kwam slechts binnen op een halve minuut van winnaar Merlier en daardoor is het verschil met Roglic al één minuut in het voordeel van Pogacar.

De Sloveen van UAE Team Emirates beseft dat de tijdrit van vandaag wel eens belangrijk kan worden. "Ik heb er veel zin in. Het is een tijdrit voor renners met power en het zou al wel eens heel belangrijk kunnen worden. Misschien wel cruciaal", staat te lezen bij Wielerflits.