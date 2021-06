Vader Adri over de kansen van Mathieu van der Poel om geel te behouden: "Hij heeft daar gewoon geen tijd voor"

Mathieu van der Poel staat in het geel, maar zal dat na de tijdrit van vandaag nog altijd zo zijn? Hij is geen specialist zoals zijn concurrenten. Zijn beste plaats ooit was de vijfde. Vader Adri weet waarom.

“Wat we van Mathieu mogen verwachten in de tijdrit? Of hij zijn geel kan behouden? Ik sluit het niet helemaal uit, maar dan zal alles moeten meezitten. Hij moet in elk geval het volle pond geven, dat is hij als gele trui verplicht. En wie weet? Want hij kan het wel. Velen zijn al vergeten dat hij in de BinckBank Tour vorig jaar vijfde werd in de tijdrit", klinkt het in HLN.

Het is wel specialistenwerk. "Enig probleem: Mathieu heeft gewoon geen tijd om op zijn tijdritfiets te trainen. Dat krijg je als je ook nog wil crossen en moutainbiken. Mocht hij de tijd die hij op zijn mountainbike zit op zijn tijdritfiets kunnen trainen, de situatie was straks helemaal anders. Maar ik ben even nieuwsgierig als iedereen. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij ons verrast.”