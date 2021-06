Wout van Aert had niet de benen waar hij op hoopte: "Ik ben teleurgesteld, jammer dat ik beide doelstellingen niet haal"

Een vierde plek in een tijdrit in de Tour is echt wel goed. Als je zoals Wout van Aert al tijdritten gewonnen hebt, hoop je natuurlijk op meer. Van Aert had de ritzege of de gele trui voor ogen. Het werd geen van beiden en dat kwam toch aan.

De ritwinst was voor een ijzersterke Tadej Pogačar. "Ik had niet gedacht dat hij de zwaarste concurrent ging zijn, maar een verrassing kun je het ook niet meer noemen. Ik heb alles gegeven en heb geen fouten gemaakt, maar ik had niet de benen waar ik op hoopte", gaf Van Aert eerlijk toe in een reactie bij Sporza.

Die tijdrit speelde toch al een tijdje in het hoofd van Van Aert. "In het weekend was ik net niet goed genoeg. Ik heb wel alles gegeven met de tijdrit in het achterhoofd. De vorige dagen heb ik ook hier naartoe gewerkt. Jammer dat ik beide doelstellingen niet haal."

Ik wist dat het heel lastig was

Over de moeilijkheidsgraag van de tijdrit was Van Aert niet verrast. "Ik wist dat het heel lastig was, met in het begin echt wat klimmen en daarna was het constant op en af. Dan moet je goede benen hebben om te kunnen recupereren." Dat was onvoldoende het geval. "Ik ben teleurgesteld. Ik hoopte kort bij de dagzege te zijn en ik ben er ver af."

Ook verbazend dat Van der Poel nagenoeg dezelfde tijd rijdt als Van Aert. "Het is misschien de eerste tijdrit die hij volle bak rijdt. Chapeau voor hem." Van Aert staat nu op een halve minuut van Van der Poel in het klassement. Kan geel misschien nog in de volgende etappes? "Als ik een sprintrit kan winnen, kom ik al tien seconden dichter. We gaan het bekijken."