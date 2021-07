Geraint Thomas ziet af en ziet vooral anderen momenteel strijden voor geel: "Van Aert zit in een uitstekende positie"

Het is afzien voor Geraint Thomas in deze Tour de France vanwege een eerdere val. Het zijn Van Aert en Van der Poel die momenteel strijden voor geel. Thomas had uiteraard gehoopt om zelf op dit moment toch al vooraan te staan in het klassement. Voorlopig is het voor hem de schade beperken.

Geraint Thomas zag de strijd om geel de etappe bepalen. "We hoopten dat UAE de hele dag zou rijden en dat deden ze ook. Van Aert zit in een uitstekende positie en het is niet iedere dag dat je de gele trui in de ontsnapping ziet. Het was een lastige opdracht. Het ging op en af, we koersten achteraan voor onze positie. Het waren lastige beklimmingen op het einde. De laatste acht kilometer waren zwaar."

Bij een val eerder in de Tour geraakte de schouder van Thomas uit de kom. Sindsdien is het op de tanden bijten. "Het was een zware val. Het zou gemakkelijk zijn om te zeggen dat ik oké ben, maar het vergt veel van je. Dat zie je bij Roglič ook." Heel even dreigde ook Thomas bergop te lossen. "Ik had nog altijd min of meer contact met de groep met 200 meter te gaan. Ik kwam terug en dan was het wel oké."

Hopelijk zal het snel beter gaan

Hoe voelt hij zich dan tijdens de ritten? "Ik zie af, maar hopelijk zal het snel beter gaan. Ik ga proberen om in het gevecht voor het klassement te blijven. Iedereen zegt dat de voorbije sprintersritten gemakkelijk waren, maar het was ook lastig om die door te komen. Het is niet ideaal. Ik probeer niet te diep te gaan." Carapaz lijkt het meest fit van de Ineos-kopmannen. "Jammer genoeg reed Movistar het gat op hem dicht in de laatste tien kilometer."