Tadej Pogacar maakt heel wat indruk in de Tour de France: "Het plan was niet om aan te vallen"

Tadej Pogacar heeft opnieuw een indrukwekkend nummer opgevoerd in de Tour de France. De Sloveen reed weg van zijn concurrenten op 30 kilometer van de streep en hij pakte een mooie voorsprong op de andere favorieten voor eindwinst.

Pogacar gaf na de rit aan dat het niet het plan was om aan te vallen. "Deze ochtend was het niet het plan om aan te vallen. Ik was van plan om te zien hoe de etappe zich zou ontwikkelen, en dan te beslissen hoe ik verder zou gaan", aldus Pogacar op de website van UAE Team Emirates.

"De wedstrijd bleek vanaf het begin erg zwaar te zijn, met renners die van alle kanten aanvielen, maar ik zat goed en ik kon profiteren van de regenachtige omstandigheden waar ik van hou: dus besloot ik dat ik zou aanvallen en dus, toen er nog drie beklimmingen over waren, vroeg ik de ploeg om vooraan te werken om mijn aanval op te zetten."

Tadej Pogacar is zeer tevreden over het werk van zijn ploeg. "Het resultaat van vandaag maakt me blij, nog meer als ik terugdenk aan het werk dat mijn team gisteren in de etappe heeft verricht. Nu staan we in het geel en dag na dag zullen we laten zien dat we klaar zijn om de leiding te verdedigen, want we zijn een heel sterke ploeg".