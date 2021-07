Algemeen directeur Jumbo-Visma houdt gemengde gevoelens over aan eerste week: "Jammer van Primoz en Robert, maar heel mooi om hem aan het werk te zien"

De eerste week zit erop in de Tour de France. Voor Jumbo-Visma is er heel wat gebeurd, want Roglic en Gesink hebben moeten opgeven door een valpartij, maar Vingegaard maakt wel een uitstekende indruk.

Richard Plugge, de algemene directeur van Jumbo-Visma, kijkt op de website van de wielerploeg terug op de eerste week. "Ik kijk met verdriet terug op de eerste week omwille van het verlies van Primoz en Robert. We verloren een super-domestique en onze leider. Dat is heel pijnlijk", aldus Plugge.

Toch heeft Plugge met Vingegaard ook iets om naar uit te kijken de komende weken. "Het is heel mooi om Jonas aan het werk te zien. Hij houdt zich gewoon staande in de gevechten tussen de klassementsmannen. Het betekent dat we goed bezig zijn met het oog op de toekomst."

"In de Giro zag je dat bijvoorbeeld ook gebeuren met Tobias Foss. We moeten ook realistisch blijven. Het is pas zijn tweede grote ronde en Jonas is nog jong. Hij moet hier nog veel leren en genieten waar en wanneer hij kan. Toch hebben we een sterk blok om het klassement van Jonas tot een goed einde te brengen", legde Plugge uit.