Fransman verrast in bergetappe Sibiu Cycling Tour, derde plaats voor Fabio Aru

In de Sibiu Cycling Tour stond vandaag een zware bergetappe op het programma. De overwinning was daarin voor de Fransman Alexis Guerin. De renner van Team Vorarlberg kwam solo over de streep.

Vandaag stond de tweede etappe van de Sibiu Cycling Tour op het programma en het was meteen een rit om duimen en vingers bij af te likken. Zo stond er een loodzware slotklim op het programma en was het dus uitkijken naar renners zoals Fabio Aru. Toch was het niet Aru dat kon winnen, maar wel de Fransman Alexis Guerin. Hij haalde het met 11 seconden voorsprong op Giovanni Aleotti en Fabio Aru. Giovanni Aleotti is wel de nieuwe leider in de Sibiu Cycling Tour.