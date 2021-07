Marianne Vos draagt zege in Giro Donne op aan Jolien Verschueren: "Ik wilde een speciale wedstrijd voor haar rijden"

Zondag stond in de Giro Donne de derde etappe op het programma en daarin was Marianne Vos de sterkste. Toen ze als eerste over de finish kwam, stak ze haar hand op richting de hemel voor Jolien Verschueren.

Marianne Vos legde na de etappe uit dat de zege wilde opdragen aan de overleden Jolien Verschueren. "Het is vreemd om Jolien deze week te hebben verloren. We denken dat we hier lijden, maar er is zoveel meer in het leven", aldus Vos. "Ik heb vandaag aan haar gedacht en dat gaf me extra kracht omdat ik wist hoe toegewijd ze was. Ik wilde vandaag een speciale wedstrijd voor haar rijden", legde Marianne Vos uit op de website van Jumbo-Visma.