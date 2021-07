Nederlander had heel wat last van de slechte weersomstandigheden in de Tour de France: "Ik voelde mijn armen en benen niet meer"

De rit van zondag in de Tour de France is er één om snel te vergeten voor Bauke Mollema. De Nederlander zat wel in de vlucht van de dag, maar door de slechte weersomstandigheden kon hij geen rol van betekenis spelen.

Uiteindelijk eindigde Mollema op een half uur van ritwinnaar Ben O'Connor. Zo moest hij zelfs Jasper Stuyven voor laten, want de Belg kwam als eerste renner van Trek-Segafredo over de streep na een sterke prestatie. Na de etappe gaf Mollema aan dat hij te veel last had van het weer. "Het werd op een bepaald moment zo koud dat ik mijn armen en benen niet meer voelde. Het was moeilijk om warm te blijven. Ik hoop dat het in de tweede en derde week beter weer zal worden en dan kan ik opnieuw mijn kans wagen", aldus Mollema bij NOS.