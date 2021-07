OFFICIEEL: Deceuninck-Quick-Step gaat langer samenwerken met belangrijke partner

Deceuninck-Quick-Step kwam deze middag met belangrijk nieuws. De Belgische wielerformatie heeft namelijk het contract met één van haar sponsors verlengd. Zo zal er ook de komende drie jaar een samenwerking zijn tussen beide partijen.

We are delighted to announce that we have extended our partnership with Napoleon Sports & Casino!



Ready for three more years of historic thrill!https://t.co/I0yTjafbsP pic.twitter.com/W7nPTSctya