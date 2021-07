Ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zeer tevreden met ritzege in de Tour de France: "Hier zijn is al een droom op zich"

Ben O'Connor heeft indruk gemaakt in de etappe van zondag in de Tour de France. De Australiër kwam na een slechte afdaling van de voorlaatste klim opnieuw bij de Colombianen Quintana en Higuita en hij reed ze vrijwel direct uit het wiel.

Een straffe prestatie van Ben O'Connor, de ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen bij AG2R Citroën Team. Na de etappe was O'Connor dan ook zeer tevreden met zijn ritoverwinning. Het staat te lezen op de Twitterpagina van de Tour de France.

"Hier in de Tour de France zijn is al een droom op zich. Het is een gekke race. Het is zo bevredigend en zo veel plezier. Ik ben zo blij voor AG2R. Ze hebben zo veel vertrouwen in mij. Het is speciaal", aldus O'Connor.