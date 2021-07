Wout van Aert aast op ritwinst in de Tour de France: "Niet helemaal tevreden, maar op de goede weg"

Wout van Aert kon nog geen rit winnen in deze editie van de Tour de France, maar daar hoopt onze landgenoot de komende weken verandering in te brengen. Hij laat weten dat hij dicht bij de 100% zit.

Vandaag stond er een persconferentie met Wout van Aert op het programma. Het ging onder meer over het feit dat de Belg nog geen rit kon winnen. "Helemaal tevreden ben ik niet, maar ik heb wel een goede eerste Tour-week achter de rug", aldus van Aert en staat te lezen bij Sporza.

"Ik word beter en beter en het doel blijft om een etappe te winnen in deze Tour de France. In het eerste weekend kwam ik nog een beetje tekort, maar ik voel dat ik aan het groeien ben, want het voorbije weekend voelde ik mij al een pak beter", legde onze landgenoot uit.