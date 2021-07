Lorena Wiebes is de snelste in de vijfde etappe van de Giro Donne

Opnieuw een Nederlandse overwinning in de Giro Donne. Lorena Wiebes was namelijk de snelste in de massasprint. Emma Norsgaard eindigde op de tweede plaats en Marianne Vos vervolledigde het podium.

Nederland boven in de Giro Donne. Vandaag eindigde de vijfde etappe namelijk op een massasprint en daarin was Lorena Wiebes de snelste. De Nederlandse renster van Team DSM haalde het in de sprint voor Emma Norsgaard en Marianne Vos.

Ook in het algemeen klassement is de leiding voor Nederland. De leiderstrui van Anna van der Breggen kwam namelijk niet in gevaar. Ze heeft in het klassement maar liefst 2 minuten en 51 seconden voorsprong op Ashleigh Moolman. Demi Vollering staat op de derde plaats op 3 minuten en 3 seconden.